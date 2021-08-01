Жириновский упрекнул азербайджанских чиновников в незнании принципа свободы слова

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя поданную из-за его высказываний Азербайджаном ноту, заявил, что высоко оценивает президента страны Ильхама Алиева, а также и имеет право высказывать свое мнение.

"Мы там [в регионе Южного Кавказа] находимся, нас попросили. И я, ЛДПР против этого. Разбирайтесь сами. Поэтому какие могут быть ноты протеста?" - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Жириновский заметил, что неоднократно называл "Ильхама Алиева мудрым руководителем". "Еще лучше был его отец Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?" - продолжил лидер ЛДПР.

Он заметил, что президента США Джо "Байдена дураком называют и [экс-президента США Дональда] Трампа замордовали, голоса лишили". "И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?" - резюмировал Жириновский.

МИД Азербайджана ранее вручил ноту временному поверенному в делах РФ в Азербайджане в связи с "предвзятыми и оскорбительными" высказываниями Жириновского о стране в передаче на радио "Комсомольская правда". Жириновский, в частности, утверждал, что Южный Кавказ - это зона влияния России, предлагая воздействовать на руководство Азербайджана с тем, чтобы российские военные в регионе находились в полной безопасности.