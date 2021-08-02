Иск о водной блокаде Крыма со стороны Украины планируют подать в суд до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Рабочая группа, которая работает над сбором материалов и подготовкой иска к Украине за ущерб, нанесенный водной блокадой Крыма, планирует подать документы в суд до конца года, сообщил ТАСС глава комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергей Трофимов.

"Я думаю, да", - ответил собеседник на вопрос о том, удастся ли собрать материалы и подать иск до конца года.

Трофимов пояснил, что сейчас ведется очень кропотливая работа по подтверждению ущерба. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, ущерб составляет около 1,5 трлн рублей. "Информация, которую будем подавать в арбитражный суд, подлежит очень четкой и кропотливой проверке, сбору огромного объема документов. Соответствующие поручения даны республиканским министерствам, чтобы каждая цифра имела обоснование, эта работа идет, но это требует времени", - добавил депутат.

Ранее в Госсовете Крыма сообщили о планах подать иски по пяти блокадам Крыма со стороны Украины: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской. Только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше - работа по подсчету продолжается. Кроме того, направлены в СК России материалы, на основании которых, как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.

Блокады Крыма

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.