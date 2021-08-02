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Нарышкин заявил, что СВР хорошо взаимодействует с европейскими партнерами

Директор СВР уточнил, что речь идет, в частности, о Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Австрии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России хорошо взаимодействует с европейскими партнерами, в частности по борьбе с международным терроризмом. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие", - сказал он, отметив, что речь идет, в частности, о Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Австрии.

По словам Нарышкина, у разведывательных служб "есть своя ниша, есть своя ответственность". "В том числе и большое взаимодействие с нашими коллегами по линии борьбы с международным терроризмом", - отметил глава СВР.

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