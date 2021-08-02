Нарышкин заявил, что США при любой власти демонизируют Россию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Американские элиты и средства массовой информации демонизируют Россию независимо от того, в чьих руках находится власть в Вашингтоне. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы понимаем, что, конечно, усилиями американских, западных прежде всего, элит и средств массовой информации, Россия в значительной степени демонизирована", - сказал он.

По словам главы СВР, президента США Джо Байдена критикуют не только республиканцы, но и демократы за то, что он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. "И его уже обвиняют в том, что он предал национальные интересы, согласившись на встречу в верхах в Женеве. А теперь уже и обвиняют в том, что он не ввел санкций против оператора "Северного потока - 2". Так что с этим приходится жить", - добавил Нарышкин.

Нарышкин также подчеркнул, что демократы в свое время удачно использовали русофобию, когда Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов Америки. "Его обвиняли вот в этих грехах. Обвиняли в том, что он хотел, как он сам говорил, поладить с Россией, наладить конструктивный диалог с президентом России Владимиром Путиным. Кстати, этим пользуются сейчас и республиканцы, причем довольно активно", - добавил он.

"И для такого простого обывателя американца недостаточно жесткое поведение каких-то, ну в данном случае американских, политиков в отношении Москвы является таким аргументом для его дискредитации. Дискредитации этого политика. И, конечно, в условиях Соединенных Штатов Америки, я так могу представить себе, что это во многом действует", - отметил Нарышкин.