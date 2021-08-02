Нарышкин объяснил, в чем разница между шпионом и разведчиком

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Люди, которые помогают российской разведке, разделяют ценности России и ее позиции в отношении международных процессов. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Шпионами они [сотрудники ЦРУ] себя не называют, точно так же, как и мы не называем себя шпионами. А если вы говорите о людях, которые, собственно, помогают разведкам и нашим, и другим разведкам, службам, то это люди, которые, в какой-то степени, разделяют, так сказать, наше мировоззрение, наши взгляды, наши ценности, - сказал он. - В данном случае, это люди, которым импонирует позиция России в отношении развития тех или иных международных процессов, позиция России по защите международного права, общечеловеческих ценностей".

Говоря об отличиях шпиона и разведчика, глава СВР подчеркнул, что разведчиком является в первую очередь сотрудник секретной службы. "Шпион в терминологии наших западных оппонентов, это или же сотрудник российской внешней разведки, или же наш источник, который поставляет соответствующую информацию в интересах обеспечения безопасности России", - добавил Нарышкин.

Он согласился с тем, что разведчик РФ - это всегда интеллектуал, при этом утверждая, что общепринятое представление о западных шпионах как об авантюристах является по большей части ошибочным. "Нет, это, как мне кажется, бытовое представление", - указал Нарышкин.