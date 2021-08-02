{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нарышкин не исключил контакта с главой ЦРУ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин считает возможным в будущем встретиться с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

"Пока надо сказать, что не было с ним контактов, хотя, конечно, я его довольно вежливо поздравил. Во-первых, письменно, во-вторых, несколько хороших слов, которые он действительно заслуживает как профессионал на предыдущей работе, я сказал и публично, - отметил Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". - Наверное, сейчас он пока входит в курс дела, разбирается. Я не исключаю, что выйдет на контакт".

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссияБернс, Уильям
Нарышкин заявил, что предательство в службе разведки невозможно простить
Директор СВР рассказал, что ему однажды пришлось работать вместе с человеком, который впоследствии оказался предателем
Читать полностью