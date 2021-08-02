Нарышкин не исключил контакта с главой ЦРУ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин считает возможным в будущем встретиться с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

"Пока надо сказать, что не было с ним контактов, хотя, конечно, я его довольно вежливо поздравил. Во-первых, письменно, во-вторых, несколько хороших слов, которые он действительно заслуживает как профессионал на предыдущей работе, я сказал и публично, - отметил Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". - Наверное, сейчас он пока входит в курс дела, разбирается. Я не исключаю, что выйдет на контакт".