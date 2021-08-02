Нарышкин: разведслужбы России, несмотря на конкуренцию, сохраняют полное взаимопонимание

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Между разведывательными службами России, несмотря на определенную конкуренцию, сохраняется полное взаимопонимание. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Взаимопонимание полное. Да, конкуренция есть, но традиционно считается, что Служба внешней разведки - это политическая разведка", - подчеркнул он.

Нарышкин пояснил, что некоторая конкуренция между ведомствами в этой сфере снимается разграничением функционала. "У каждого своя задача, - продолжил глава СВР. - У каждого нарезан свой сектор ответственности, внутри этого сектора мы действуем".

Нарышкин согласился с тезисом ведущего, что в сферу разведывательной деятельности "надо брать не просто интеллектуалов, но еще и глубоко знающих и понимающих историю". "Евгений Максимович Примаков был назначен руководителем разведки - выдающийся ученый, востоковед, - продолжил он. - Как говорят ветераны, он во многом спас разведку. Хотя, конечно, это может быть некоторое преувеличение, но роль Евгения Максимовича в периоде становления разведки в первые годы новой России, конечно, огромная".