Нарышкин гордится тем, что с самого начала был в санкционных списках Запада

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что гордится тем, что оказался в западных санкционных списках с самого начала.

"Это предмет гордости. Я туда еще попал с самого начала, когда был депутатом Государственной думы", - сказал он в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Вместе с тем, как обратил внимание Нарышкин, в целом российские и западные разведывательные службы очень хорошо взаимодействуют, за исключением некоторых. "Более того, мы неплохо взаимодействовали прежде, особенно в первый период президентства [Дональда] Трампа, когда Центральное разведывательное управление возглавлял Майкл Помпео. Он буквально после своего назначения позвонил мне, потом, так сказать, мы обменивались телефонными звонками, я его пригласил с группой сотрудников в Москву, потом мы нанесли ответный визит", - отметил он.