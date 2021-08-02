Нарышкин прокомментировал работу Bellingcat

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Интернет-портал Bellingcat, с которым сотрудничают в том числе бывшие сотрудники спецслужб, готов за деньги выполнить любую задачу по оказанию давления как на государства, так и на отдельных граждан. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Что касается вот этой организации Bellingcat, то она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц. При этом используют, конечно, нечестные методы. Информация, которая используется в таких случаях, фальшивая, непроверенная, она имеет свои цели", - сказал Нарышкин.

"В составе этой группы есть и бывшие сотрудники специальных служб, - продолжил директор СВР. - Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно".

По его словам, существует связь между деятельностью Bellingcat и ряда российских журналистов, получающих средства из-за рубежа: "Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим".