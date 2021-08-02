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Нарышкин рассказал, зачем делаются заявления СВР

Глава ведомства сообщил, что публичные высказывания СВР нужны, чтобы предотвратить развитие некоторых сценариев

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Публичные высказывания Службы внешней разведки (СВР) делаются, чтобы предотвратить развитие некоторых сценариев. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы предупреждаем о том, что мы видим, и тем самым предлагаем не идти дальше, - сказал он. - Это действует и, в общем, это и вынуждает нас пользоваться вот этим инструментом публичности, хотя это происходит нечасто".

По словам Нарышкина, инструмент публичных заявлений "не в правилах" у СВР.

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