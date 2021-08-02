Нарышкин заявил, что не считает невозможными добрые отношения России и США

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Добрые отношения России с США и Западом в целом возможны, но это потребует больших усилий. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Взаимодействие разведслужб [РФ и США] по конкретному направлению [борьба с терроризмом] еще и еще раз подтверждает такую объективную необходимость добрых отношений между Россией и так называемым Западом, - сказал он. - Я не считаю, что они невозможны, но путь к установлению добрых отношений очень долгий, он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны".

Нарышкин назвал состоявшийся 16 июня в Женеве саммит РФ - США первым скромным шагом в этом направлении. "Нельзя его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя. Понятно, что одна из причин состоит во внутриполитической борьбе внутри Соединенных Штатов Америки", - указал он.