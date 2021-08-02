Грызлов считает, что очный формат контактной группы улучшит ситуацию на востоке Украины

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Возвращение работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в очный формат поможет повысить результативность переговоров. Об этом заявил в понедельник полпред РФ Борис Грызлов.

"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть, - сказал он. - Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе".

Борис Грызлов добавил, что предложение России о возвращении переговоров контактной группы по Донбассу в очный формат получило поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ. "Возражений со стороны Киева озвучено не было. Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве", - подчеркнул представитель России на переговорах в минском формате.

Борис Грызлов напомнил, что практически все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом, в том числе по взаимному освобождению удерживаемых лиц, по разведению сил и средств на конкретных участках, по вопросам прекращения огня, были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении. "На минской площадке в свое время была обеспечена работа не только контактной группы, но и лидеров нормандского формата", - отметил полпред России в Контактной группе.

Он напомнил, что недавно обновился состав участников контактной группы от ОБСЕ, в том числе с 1 августа начался срок полномочий нового координатора от ОБСЕ, финского дипломата Микко Киннунена. По словам Грызлова, это стало еще одним фактором для возвращения в ранее принятый формат диалога.

В связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии нового коронавируса, с 11 марта 2020 года переговоры Контактной группы по Донбассу проходят только в формате видеоконференции. Последнее по времени заседание Контактной группы состоялось 21 июля в видеоформате. Следующее заседание запланировано на 26 августа.