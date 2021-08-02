Горбачев призвал увязывать ядерное разоружение с контролем над новыми видами оружия

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал сокращать ядерные арсеналы одновременно с контролем над новейшими типами неядерного оружия, чтобы ни одна стран не смогла получить подавляющее военное превосходство.

"Напомню о еще одном положении совместного советско-американского заявления, принятого на женевском саммите в 1985 году: стороны не будут стремиться к военному превосходству. Сегодня оно особенно актуально. Представим себе, что через десять-пятнадцать лет мир избавится от ядерного оружия. Что останется? Горы обычных вооружений, среди них новейшие типы, нередко по мощности сопоставимые с оружием массового уничтожения. И львиная доля их - в руках одной страны, США, получающей таким образом подавляющий перевес на мировой арене. Такое положение перекроет путь к ядерному разоружению", - написал он в статье "Понять перестройку, отстоять новое мышление", опубликованной в понедельник в журнале "Россия в глобальной политике".

При этом он подчеркнул, что ни один вызов, ни одна угроза, "с которыми столкнулось человечество в новом тысячелетии, не имеют военного решения". Ни одна крупная проблема не может быть решена усилиями одной страны или даже группы стран, добавил он.

Горбачев подчеркнул, что на выходе из холодной войны мировое сообщество сформулировало конкретные задачи, которые унаследовало следующее поколение мировых лидеров. Это ликвидация оружия массового уничтожения, преодоление массовой нищеты в странах третьего мира, обеспечение всех людей равными возможностями в сфере образования и здравоохранения, преодоление деградации окружающей среды.

"На своих сессиях и конференциях Организация Объединенных Наций вынуждена была констатировать, что прогресс в решении этих задач недостаточный. Эта констатация не вердикт нынешнему поколению лидеров. Но она должна заставить их серьезно переоценить свои политические установки, осмыслить опыт предшественников, которым пришлось иметь дело с еще более опасными вызовами. Этот опыт никому не перечеркнуть", - подчеркнул экс-президент СССР.