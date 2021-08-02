Памфилова попросила избиркомы быстро реагировать на публикацию ложной информации о выборах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова просит избирательные комиссии оперативно реагировать как на публикацию в интернете заведомо ложной информации о выборах, так и на данные о возможных нарушениях в ходе кампании.

"Коллеги, я прошу вас быть очень внимательными, это только начало. Не пропускайте мимо, если в вашем районе, регионе вы видите, что распространяется откровенная ложь или информация, которая может быть и правдой, - тут же реагируйте, оперативно проверяйте, выясняйте корни, откуда это происходит. Если это злоупотребление, нарушение - тоже реагируйте, не оставляйте без внимания. Если мы с вами будем разоблачать, приводя факты того, что происходит, я думаю, что их пыл поубавится немного", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

По ее мнению, различные Telegram-каналы тоже должны нести ответственность за публикацию ложных сообщений. "Если человек действительно видит нарушение, злоупотребление служебным положением, применение административного ресурса, как честный гражданин он не должен скрываться, он должен подписываться. Предавайте это гласности, мы первые заинтересованы в том, чтобы предотвращать нарушения. Честный гражданин не боится подписываться и быть автором", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, Центризбирком также столкнулся с тем, что "сейчас некоторые политики и околополитики, разного рода комментаторы, не понимая суть дистанционного электронного голосования и других процедур, которые предлагает комиссия, начинают просто людям голову морочить".

"Коллеги, мы все время открыты, у нас все публикуется. Мы цифровые сервисы сейчас для всех создали впервые, там максимальная информация обо всем. Сюда приглашаем представителей общественности, партий, готовы разъяснять, было бы [у них] желание, но его нет, видимо. Или не хотят вникать - выгоднее просто людям голову морочить лживой информацией или полуправдой или сознательно это делают. Коллеги, мы должны давать бой и в том случае, и в ином, не пропускать этого", - добавила Памфилова.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.