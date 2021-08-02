ЦИК 5 августа проведет мероприятие по организации видеонаблюдения на выборах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в четверг комиссия организует мероприятие, посвященное применению видеонаблюдения на предстоящих выборах.

"В четверг в 11 часов [мск] мы будем проводить ВКС [видео-конференц-связь] со всеми регионами. Мы хотим дать подробные разъяснения, как будет проходить видеонаблюдение. Какие у вас будут возможности, как оно будет организовано, чтобы вы в полной мере могли им воспользоваться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

По ее словам, на данное мероприятие приглашены представители партий, секретарь Общественной палаты РФ, представители штабов общественного наблюдения, уполномоченные по правам человека, заместители губернаторов по внутренней политике, представители Ростелекома и Минцифры.

Центризбирком России на заседании 14 июля утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Зампред ЦИК Николай Булаев ранее сообщал, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса - "кандидатов, одномандатников и участвующих партий", а также в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. В свою очередь Памфилова поясняла, что у каждой партии будет код доступа (на федеральном уровне и в каждом регионе).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.