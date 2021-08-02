Слуцкий: США русофобскими заявлениями прикрывают свое агрессивное поведение в Черном море

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Русофобские высказывания командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка являются попыткой скрыть истинные планы НАТО по эскалации ситуации в Черном море. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, возможно, речь идет о "попытке за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне". "Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания", - отметил депутат.

Глава комитета заметил также что Берк "высказывается в духе привычной для Вашингтона риторики, пытаясь в очередной раз "свалить с больной головы на здоровую". "Слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды РФ", - продолжил Слуцкий.

"Тогда российские пограничники профессионально и выверено пресекли именно то, что называется провокацией. Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить", - заверил он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что российские военные якобы "поддевают" США на нанесение удара в Черном море первыми. По его словам, он не станет "просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть". Он также утверждал, что Россия в настоящее время представляет для США такую же угрозу, какая исходила от СССР.