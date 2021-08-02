Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на пост премьер-министра Армении

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра Армении. Текст телеграммы российского лидера опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю вашего назначения на пост премьер-министра Республики Армения", - говорится в телеграмме.

Путин рассчитывает, что деятельность возглавляемого Пашиняном правительства будет способствовать "дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе".

"Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - заверил российский президент. "Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия", - заключил Путин.

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ, согласно которому главой правительства назначается выдвинутый фракцией "Гражданский договор" Никол Пашинян.

О ситуации в Армении

В первый раз Пашинян пришел к власти на фоне массовых протестов в 2018 году. Тогда под давлением митингующих экс-президент Серж Саргсян, бывший на тот момент премьер-министром, ушел в отставку. Парламентское большинство избрало Пашиняна новым главой кабмина.

В ноябре 2020 года в Армении начались протесты с требованиями отставки Пашиняна. Оппозиция возложила на него ответственность за условия, на которых он подписал совместное заявление с лидерами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Политический кризис обострился после того, как 25 февраля 2021 года глава Генштаба вооруженных сил республики и высший командный состав призвали к отставке премьера. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и уволил начальника Генштаба.

18 марта 2021 года после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня. 25 апреля он подал в отставку для проведения выборов, но до них исполнял обязанности премьера в полном объеме.