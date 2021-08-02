Россия предложила США обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. РФ предлагает США обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest. Текст опубликован в понедельник на странице российского диппредставительства в Facebook.

По его словам, РФ надеется, что диалог с США по кибербезопасности приобретет в будущем всеобъемлющий характер.

Как сообщил Антонов, российские власти за первые шесть месяцев 2021 года направили американской администрации 35 запросов по поводу кибератак с территории США, а в прошлом году было 45 таких запросов.

"Запросы российских компетентных органов по поводу кибератак также остаются без реакции со стороны американской стороны. В 2020 году их было 45, а за первые шесть месяцев 2021 года - 35. Со своей стороны мы полностью удовлетворили десять запросов из США в прошлом году и два обращения в первой половине нынешнего года. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - отметил руководитель российской дипмиссии.

Россия готова обсуждать с США любые вопросы контроля над вооружениями, запретных тем нет, заявил Антонов.

"Я хотел бы подчеркнуть, что российская сторона открыта к обсуждению любых вопросов в сфере контроля над вооружениями. Для нашей страны нет запретных тем, - сказал Антонов. - Мы готовы рассматривать обеспокоенности США касательно новейших российских стратегических систем".