США попросили 24 дипломатов России покинуть страну к 3 сентября

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest. Текст опубликован в понедельник на странице российского диппредставительства в Facebook.

"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", - сказал Антонов.