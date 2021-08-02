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США попросили 24 дипломатов России покинуть страну к 3 сентября

Почти все из этих дипломатов уедут без замены, потому что Вашингтон ужесточил процедуру выдачи виз
Посольство России в США Rostislav Ageev/Shutterstock/Fotodom
Описание
Посольство России в США
© Rostislav Ageev/Shutterstock/Fotodom

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest. Текст опубликован в понедельник на странице российского диппредставительства в Facebook.

"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", - сказал Антонов.

Теги
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