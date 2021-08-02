Губернатора Тверской области Руденю зарегистрировали кандидатом на выборы главы региона

ТАСС, 2 августа. Избирательная комиссия Тверской области зарегистрировала действующего губернатора Игоря Руденю в качестве кандидата на должность главы региона, выборы которого назначены на 19 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба облизбиркома.

"Кандидатом на должность губернатора Тверской области зарегистрирован Игорь Михайлович Руденя", - говорится в сообщении.

Всего документы для участия в выборах губернатора Тверской области подали пять человек, в том числе Игорь Руденя, выдвинутый "Единой Россией", Людмила Воробьева, поддержанная КПРФ, Олег Горлов (ЛДПР), Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Илья Клейменов ("Коммунистическая партия Коммунисты России").

Выборы губернатора Тверской области назначены на 19 сентября. В последний раз выборы главы региона проводились в 2016 году, до этого в течение 13 лет действовала система назначения. На последних выборах Руденя набрал 72% голосов избирателей.