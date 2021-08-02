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В Чечне назначили министра по физической культуре, спорту и молодежной политике

Им стал Турпал-Али Ибрагимов, который до этого возглавлял администрацию главы и правительства региона

ГРОЗНЫЙ, 2 августа. /ТАСС/. Новым министром Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике стал Турпал-Али Ибрагимов, возглавлявший до этого администрацию главы и правительства республики. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства.

Ранее эту должность занимал племянник главы Чечни Хамзат Кадыров.

"Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров произвел кадровые перестановки в правительстве Чеченской Республики. Турпал-Али Ибрагимов, занимавший пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР, возглавил министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике", - отметили в пресс-службе.

Нового руководителя коллективу представил премьер-министр республики Муслим Хучиев. Он подчеркнул, что Ибрагимов обладает широким управленческим опытом и умениями, которые позволят ему вывести работу министерства на качественно новый уровень.

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