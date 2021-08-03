Антонов заявил, что Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Американская сторона вводит в заблуждение СМИ относительно условий работы диппредставительств России и США. Об этом заявил в понедельник вечером посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Москвы для посольства Соединенных Штатов более не нанимать на работу местный персонал.

"Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера, - приводит заявление Антонова российское посольство на своей странице в Facebook. - Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел".

Предложения российской стороны "обнулить" ограничения на деятельность загранучреждений РФ и США не были услышаны Вашингтоном - посол Антонов.

Попытки США обвинить РФ в сложившемся положении дел с работой диппредставительств вызывают недоумение - посол Антонов.

Условия работы российских дипломатов в США продолжают ужесточаться - посол Антонов.

РФ не запрещает США восстановить квоту сотрудников посольства за счет американских граждан до 455 - посол Антонов.

РФ призывает США возобновить равноправный взаимоуважительный диалог по визовым вопросам - посол Антонов.

РФ лишь за последние дни выдала сотрудникам посольства США в Москве 22 визы, в ответ получила продление визы только для советника-посланника - посол.