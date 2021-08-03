Косачев: ответственность за ситуацию с визами для дипломатов РФ лежит только на США

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. США полностью ответственны за сложившуюся ситуацию с визами для дипломатов РФ. Об этом ТАСС заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Ответственность [за происходящее] исключительно на американской стороне. Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве меры возмездия американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам - арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников, что и продолжается до сих пор во все более изощренных формах", - сказал сенатор.

Он напомнил, что все российские действия носят ответный характер и могут быть отменены "в случае прекращения неправовых антидипломатических акций Вашингтона".

"Остается сожалеть, что одновременно наносится ущерб другим направлениям потенциального двухстороннего сотрудничества, продвижение по которым не может не затрудняться из-за отравленной атмосферы в области работы диппредставительств", - добавил Косачев.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest сообщил, что Вашингтон передал в минувшем декабре Москве список из 24 российских дипломатов, которым придется покинуть территорию Соединенных Штатов до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами. Кроме того, посол рассказал, что американские власти отменяют действующие визы жен и детей сотрудников без объяснения причин.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил с заявлением, что США не хотят эскалации с Россией в отношении работы дипломатов двух стран. По его словам, ограничения на длительность командировок дипломатов в США направлены на баланс работы миссий. В ответ на это Антонов заявил, что российская сторона выдала за последнее время 22 визы сотрудникам посольства США для работы в Москве, в то время как Вашингтон продлил документы лишь одному советнику - посланнику РФ, что противоречит ранее достигнутой договоренности. При этом в посольстве США в Москве россиянам рекомендовали обращаться за неиммиграционными визами в американские диппредставительства в других странах.

О работе посольства США в РФ

С 1 августа посольство США в России продолжит работу в минимальном за пять лет составе - 120 сотрудников. Это произошло вследствие вступления в силу введенных российскими властями ограничений на наем диппредставительством граждан России и третьих стран в ответ на объявленные Вашингтоном в апреле антироссийские санкции. Тогда американская сторона в очередной раз выслала 10 российских дипломатов, заявив, что они якобы связаны с разведывательными службами РФ.