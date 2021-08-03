Косачев: важно обеспечить высокий уровень участия РФ в конференции спикеров парламентов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает очень важным обеспечить высокий уровень российского участия в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет в сентябре 2021 года в Вене. Об этом сообщила во вторник пресс-служба верхней палаты парламента.

"Представляется крайне важным обеспечить высокий уровень российского участия в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая будет проводиться исключительно в очном формате, чтобы иметь возможность довести до мировых парламентских лидеров позицию России по ключевым международным вопросам", - сказал сенатор в ходе переговоров с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом.

Косачев напомнил, что конференция традиционно проводится МПС раз в пять лет, а в этом году состоится в сентябре в Вене. "Нынешняя конференция должна была пройти в 2020 году, однако была перенесена на этот год в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. А в прошлом году была проведена дискуссия в видеоформате на экспертном уровне, в которой приняли участие российские сенаторы", - сказал вице-спикер Совфеда.

Парламентарий также отметил, что предыдущая четвертая Всемирная конференция проходила в 2015 году в Нью-Йорке, "однако из-за неконструктивной позиции американских властей было решено перенести место проведения следующей встречи ведущих парламентариев мира в Вену". Тогда, напомнил Косачев, власти США под надуманными предлогами отказали председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко в праве принять участие в конференции, "грубо нарушив свои обязательства как страны, на территории которой находятся международные структуры". После этого Совет Федерации принял решение не направлять российскую делегацию в Нью-Йорк, при поддержке руководства МПС в ходе конференции ее участникам была продемонстрирована видеозапись выступления спикера российской верхней палаты.

Вице-спикер Совфеда отметил конструктивный настрой руководства Межпарламентского союза и его уверенность в том, что российское участие в конференции "станет важным вкладом парламентариев в обсуждение основных тем, волнующих сегодня все человечество, которые войдут в повестку дня венской конференции".