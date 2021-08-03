МИД России сожалеет, что Иран пока не присоединился к расширенной "тройке" по Афганистану

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия сожалеет, что нынешнее состояние ирано-американских отношений не позволяет Ирану присоединиться к формату расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по афганскому мирному урегулированию. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на онлайн-дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Изначально, когда создавалась эта расширенная "тройка", исходили из того понимания, что обязательным ее пятым участником будет Исламская Республика Иран. Но в силу нынешнего известного всем положения дел в ирано-американских отношениях иранцы по политическим и идеологическим соображениям пока не готовы сидеть за одним столом с американцами и решать какие-то вопросы. Это их право, - сказал Кабулов. - Но мы сожалеем, потому что нам действительно не хватает Ирана как партнера, потому что именно на этом этапе, который я уже обозначил, нам было важным вместе с иранцами, пакистанцами, китайцами и американцами сдвинуть процесс политурегулирования в Афганистане с мертвой точки, в которой он пока еще находится".

По словам спецпредставителя президента РФ, Иран - один из ключевых игроков на "афганском поле". "Я лично считаю, что Пакистан и Иран вообще являются наиболее важными и влиятельными государствами в контексте афганского урегулирования", - подчеркнул он.

Роль российской стороны

По словам Кабулова, Россия не принимает на веру обещания, которые исходят от конфликтующих сторон в Афганистане, а устанавливает гарантии их выполнения.

"Я прекрасно понимаю цену данному нам слову, так же как и прекрасно понимаю: чтобы это слово сдержали, надо не просто верить, но и заставить, чтобы его сдержали. Мы очень прагматично и хладнокровно на эти вещи смотрим. Если та сторона, которая дает нам слово, решит его нарушить, она должна прекрасно понимать цену своего нарушения. И Россия это демонстрирует весьма красноречиво со всей своей мощью, но и деликатно при этом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли доверять обещаниям представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Как отметил Кабулов, среди талибов примерно две трети считают, что через внутриафганские переговоры смогут достичь большего, нежели через боевые действия. "Вот эта критическая масса настроений подросла. И это очень важный момент", - отметил спецпредставитель президента.

При этом он указал, что процесс дальнейшего урегулирования не будет проходить гладко. "Мы все это учитываем и прекрасно понимаем, что реальная дипломатия не базируется на эмоциях, она базируется на интересах и возможностях", - заключил Кабулов.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений.