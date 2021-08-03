Слуцкий считает, что США занимаются подменой понятий в вопросе работы дипломатов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. США должны прекратить давление на российских дипломатов, сейчас Вашингтон в этом вопросе занимается подменой понятий, что не способствует диалогу между странами. Об этом во вторник ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Госдепартаменту США пора перестать заниматься базарным наперсточничеством и подменой понятий. Речь идет не об обеспечении баланса работы, как заявил представитель этого внешнеполитического ведомства [Нед] Прайс, а о вопиющем неуважении к дипломатическим нормам", - сказал депутат.

Слуцкий напомнил, что в апреле США указом президента Джо Байдена ввели очередные антироссийские санкции, выслав при этом 10 российских дипломатов под предлогом их якобы причастности к разведслужбам, а "Москва, как и полагается в таких случаях, объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в России". Кроме того, было введено ограничение на наем американским диппредставительством граждан России и третьих стран. "Здесь следует уточнить: для США установлена квота в 455 сотрудников посольства. Как справедливо заметил наш посол Анатолий Антонов, ничто не мешает Вашингтону ее заполнить. И это при том, что в США работают 450 российских дипломатов, 150 из них - в постоянном представительстве при ООН и только 300 - в посольствах и консульствах", - добавил Слуцкий.

"Однако США заявляют, что запрет на наем местного персонала подорвет работоспособность посольства. Уж не означает ли это, что у Госдепартамента есть проблема нехватки кадров? Печально слышать, но это не наши сложности", - подчеркнул парламентарий.

По словам Слуцкого, теперь США "вместо того, чтобы отменить все введенные ранее для российских дипломатов ограничения и вернуть незаконно отобранную у России собственность, используют визовые рычаги". "Визы сотрудников российского посольства не продлеваются, а новые - не выдаются, новые сотрудники не могут вылететь в США, введен унизительный трехлетний лимит пребывания. При этом в Госдепартаменте на голубом глазу говорят о том, что все в порядке, это обычные процедуры", - продолжил Слуцкий.

По мнению главы комитета, "все это расходится с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе саммита" президентов России и США в Женеве. "Вашингтону следует прекратить давление на дипломатический корпус, эту ситуацию нужно скорейшим образом оздоровить. В противном случае заявления американской стороны о необходимости поддерживать каналы связи останутся только на бумаге и в заявлениях для прессы", - заключил Слуцкий.

Визовые споры

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest сообщил, что Вашингтон передал в минувшем декабре Москве список из 24 российских дипломатов, которым придется покинуть территорию Соединенных Штатов до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами. Кроме того, посол рассказал, что американские власти отменяют действующие визы жен и детей сотрудников без объяснения причин.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил с заявлением, что США не хотят эскалации с Россией в отношении работы дипломатов двух стран. По его словам, ограничения на длительность командировок дипломатов в США направлены на баланс работы миссий. В ответ на это Антонов заявил, что российская сторона выдала за последнее время 22 визы сотрудникам посольства США для работы в Москве, в то время как Вашингтон продлил документы лишь одному советнику - посланнику РФ, что противоречит ранее достигнутой договоренности. При этом в посольстве США в Москве россиянам рекомендовали обращаться за неиммиграционными визами в американские диппредставительства в других странах.