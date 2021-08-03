Кабулов назвал домыслами слухи о сотрудничестве "Аль-Каиды" и "Талибана"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) не участвует в боевых действиях в Афганистане, сообщения о ее сотрудничестве с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) являются домыслами. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на онлайн-дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Об этом [сотрудничестве талибов с "Аль-Каидой"] главным образом говорят только кабульское правительство и американцы. [Им] очень хочется найти объяснения, почему 300-тысячная афганская армия сдает позиции 75 тыс. талибов", - сказал Кабулов. Он назвал домыслами сообщения о связях талибов с "Аль-Каидой": "Эти домыслы создаются для того, чтобы оправдать собственные неудачи и неумение управлять".

"По нашим оценкам, "Аль-Каида" - это сейчас уже небольшая группа, менее 500 человек, которая сидит, бездействует и прямой угрозы [не представляет], не участвует в боевых действиях в Афганистане ни в каком виде", - добавил дипломат.