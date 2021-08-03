Володин: действия властей Украины по отношению к Крыму напоминают не любовь, а геноцид

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен думать о благосостоянии народа своей страны и остановить войну в Донбассе, а действия Киева по отношению к Крыму напоминают геноцид. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если под любовью Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид", - написал Володин, комментируя высказывания украинского лидера о том, что Крым никогда не будет российской территорией, а "люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так", как украинцы.

По мнению Володина, "бывают разные заявления, но это относится к тем, которые лучше не делать, если сам не искренен и не любишь".

Спикер также полагает, что используемые Киевом "циничные и жестокие методы украинские власти, возможно, перенимают у своих европейских коллег". Он привел в пример воспоминания биографа канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она ставила целью объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций с расчетом на то, что вызванный ими рост цен на продукты приведет к снижению популярности президента РФ Владимира Путина. "Планы не оправдались. Но что это, как не попытка блокады с целью продовольственного кризиса?" - заметил Володин.

"Зеленскому стоило бы задуматься, как сделать лучше жизнь граждан Украины, чтобы они могли работать у себя на родине, а не на плантациях Польши и других стран Европы", - считает политик. Он также указал на то, что президент Украины "должен остановить войну в Донбассе против собственных граждан", иначе он "точно не дождется любви украинского народа".