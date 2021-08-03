Захарова: в Совете Европы есть страны, пытающиеся маргинализировать Россию

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 3 августа. /ТАСС/. Ряд антироссийски настроенных групп пытается маргинализировать Россию в Совете Европы. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Она отметила, что самой главной проблемой в Совете Европы является политизация всех вопросов антироссийскими группами. "К сожалению, зачастую мы видим, как все вопросы, которые обсуждаются в рамках различных институтов этой структуры в контексте России, политизируются", - констатировала она, подчеркнув, что эти группы не стремятся взаимодействовать с Москвой для разрешения имеющихся проблем.

"Они возводят существующие вопросы в абсолют для того, чтобы иметь постоянный повод для маргинализации нашей страны, - заявила Захарова. - Это основная проблема".

Дипломат добавила, что при наличии доброй воли любой вопрос поддается решению.