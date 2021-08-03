Захарова заявила, что Россия никогда не бросит Донецк и Луганск

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 3 августа. /ТАСС/. Россия никогда не бросит жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и будет и дальше оказывать поддержку этому региону. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Я единственно могу повторить слова руководства нашей страны, что ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идет в первую очередь о людях, которых будут поддерживать, и поддержка эта не останавливалась ни на минуту, еще раз подчеркну, ни на минуту за все эти годы, - сказала она. - Я вам это говорю не как человек, который так или иначе соприкасается с вопросами внешней политики и международных отношений, а просто как гражданин нашей страны, который изнутри видит, что делается для того, чтобы люди, которых мы называем соотечественниками, люди, которые стали или становятся гражданами РФ, понимали, что за их жизни, не только за их права, а в первую очередь за их жизни, есть кому постоять".

Дипломат подчеркнула, что обвинения в том, что РФ недостаточно сделала для оказания помощи жителям этого региона являются как минимум несправедливыми и не отражают действительной картины. "Мне кажется, что вот уж точно говорить о том, что Россия не сделала чего-то или не делает что-то, чтобы обеспечить права, в самом широком смысле этого слова, жителей Донецка и Луганска, это как минимум несправедливо. Я вам могу сказать, как человек, который так или иначе соприкасается с этим вопросом: и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много", - продолжила Захарова.

По ее словам, Россия не собирается останавливаться на том, что было сделано и приложит максимум усилий для оказания дополнительной поддержки и помощи ДНР и ЛНР. "Сколько услышали мы угроз со стороны наших западных партнеров, сколько санкций принималось, сколько слов агрессии и шантажа в наш адрес мы за эти годы начитались, наслушались. Мы хоть раз отступили от своих позиций? Мы хоть раз сказали, что "так получилось, извините"? Нет. Может быть, хоть раз мы пересмотрели свои принципиальные подходы, несмотря на колоссальное международное давление? Нет", - резюмировала Захарова.