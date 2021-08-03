ФСБ считает, что консул Эстонии хотел получить закрытые данные о планах России в Арктике

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. ФСБ России обнародовала видео задержания консула Эстонии Марта Лятте, объявленного персоной нон грата, при попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера.

"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что ФСБ обнародует видеоматериалы задержания в связи с решением МИД России о высылке сотрудника посольства Эстонии в РФ. Консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был задержан 6 июля. В связи с проведением им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, он был объявлен персоной нон грата и выехал из России.

В ответ на объявление Лятте персоной нон грата Эстония без каких-либо оснований выслала из страны третьего секретаря посольства России в республике. В ответ на недружественные действия эстонской стороны, которая безосновательно выслала из Эстонии российского дипломата, 3 августа МИД России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в России.