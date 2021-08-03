{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ заявил, что восхваление пособников нацизма стало в Эстонии повседневным явлением

Как обратили внимание в ведомстве, 31 июля в Синимяэ "состоялась очередная сходка ветеранов эстонской дивизии "Ваффен-СС" и их последователей"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Эстонские парламентарии принимают участие в восхвалении пособников нацизма, которое стало в этой стране повседневным явлением. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова.

Как обратил внимание дипломат, 31 июля в Синимяэ "состоялась очередная сходка ветеранов эстонской дивизии "Ваффен-СС" и их последователей".

"Восхваление пособников нацизма, добровольно воевавших на стороне гитлеровского режима за его интересы, стало в современной Эстонии повседневным явлением. Особенно отвратительно, когда в таких демонстрациях любви к нацизму принимают участие представители законной власти - члены эстонского парламента", - заявил Бикантов.

Он отметил, что в МИД РФ хотели бы услышать от ЕС и профильных международных организаций "принципиальные оценки происходящего в прибалтийской стране глумления над исторической правдой и памятью о жертвах преступных деяний гитлеровцев".

Теги
ЭстонияРоссия
ФСБ считает, что консул Эстонии хотел получить закрытые данные о планах России в Арктике
В ведомстве полагают, что консул заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер
ФСБ считает, что консул Эстонии хотел получить закрытые данные о планах России в Арктике
Читать полностью