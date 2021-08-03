МИД РФ заявил, что восхваление пособников нацизма стало в Эстонии повседневным явлением

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Эстонские парламентарии принимают участие в восхвалении пособников нацизма, которое стало в этой стране повседневным явлением. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова.

Как обратил внимание дипломат, 31 июля в Синимяэ "состоялась очередная сходка ветеранов эстонской дивизии "Ваффен-СС" и их последователей".

"Восхваление пособников нацизма, добровольно воевавших на стороне гитлеровского режима за его интересы, стало в современной Эстонии повседневным явлением. Особенно отвратительно, когда в таких демонстрациях любви к нацизму принимают участие представители законной власти - члены эстонского парламента", - заявил Бикантов.

Он отметил, что в МИД РФ хотели бы услышать от ЕС и профильных международных организаций "принципиальные оценки происходящего в прибалтийской стране глумления над исторической правдой и памятью о жертвах преступных деяний гитлеровцев".