Россия и Китай констатировали близость подходов к ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь во вторник в ходе телефонного разговора подтвердили схожесть подходов Москвы и Пекина по теме ближневосточного урегулирования.

"Была констатирована близость российских и китайских оценок текущей ситуации в зоне палестино-израильского кризиса. Подтверждена актуальность наращивания международного содействия в интересах выправления гуманитарного положения на палестинских территориях. В данном контексте отмечена необходимость создания благоприятных условий для возобновления прямого переговорного процесса между сторонами, что позволит в дальнейшем избежать рецидивов военной конфронтации и стабилизировать региональную обстановку в целом", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны договорились и впредь осуществлять плотную координацию усилий на ближневосточном направлении внешней политики, подчеркнули на Смоленской площади.