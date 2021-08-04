Власти Крыма намерены подать пять исков к Украине о возмещении ущерба от блокады региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Крыма направят пять исков к Украине для возмещения Киевом ущерба от блокады полуострова. Первый иск на сумму около 1,4 трлн рублей будет предъявлен по водной блокаде региона, сообщил ТАСС в среду зампредседателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

"В судебные органы будем подавать [иски] по мере готовности. - сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 трлн рублей", - сказал он, добавив, что власти полуострова продолжают работу по подтверждению размера ущерба, нанесенного Крыму в результате действий Украины.

Фикс отметил, что ранее власти Крыма также направили обращения в правоохранительные органы с целью привлечения к уголовной ответственности 12 организаторов блокады полуострова. "По этим материалам идет работа, идут следственные действия, проверки, экспертизы и т. д. Генеральная прокуратура на основании в том числе нашего обращения направила материалы в европейские судебные органы с целью признания геноцидом всех действий Украины по отношению к гражданам РФ, которые проживают в Крыму", - отметил Фикс.

В Госсовете Крыма сообщали о планах подать иски по пяти блокадам, устроенным Крыму Украиной: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской. В ФСБ России и СК направлены материалы, на основании которых, как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом. Власти Крыма просят возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины, в их числе два бывших президента этой страны.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей Крыма. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В Крыму до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.