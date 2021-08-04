Кандидат от "Родины" подал документы на регистрацию на выборы главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Кандидат на выборы губернатора Хабаровского края от партии "Родина" Бабек Мамедов предоставил документы на регистрацию, сообщили журналистам в избирательной комиссии края.

"Бабек Мамедов представил листы поддержки выдвижения своей кандидатуры (муниципальный фильтр)", - сказали в избиркоме. Решение о регистрации или отказе в регистрации будет принято не позднее 13 августа.

Он также представил три кандидатуры на должность сенатора Совета Федерации - это начальник отдела продаж ООО "Кубаба", занимающегося производством пива, Евгений Егорычев, директор ООО "Все в порядке" Раиса Иванчак и временно неработающая Алена Мартынова. Одна из кандидатур будет наделена полномочиями сенатора в случае избрания Мамедова губернатором. Накануне был зарегистрирован первый кандидат на выборах главы региона - им стал врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края ранее определились КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду", партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Родина", "Зеленая альтернатива". Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, партия "Зеленые" - предпринимателя Микаела Багдасаряна, ЛДПР - врио губернатора региона Дегтярева, "Новые люди" - главного редактора газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимира Чернышова. Кандидатом от партии "Родина" стал Мамедов, от партии "Зеленая альтернатива" - Игорь Логвинов.

В избиркоме сообщили, что 4 августа - последний день приема документов от кандидатов на регистрацию. Документы, включая листы поддержки, пока не представили Перевезенцев, Багдасарян, Парфенов, Логвинов, Чернышов.