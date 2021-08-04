{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

На Чукотке в сентябре впервые организуют голосование на морских судах

Морские избирательные участки будут функционировать в труднодоступных местах региона только в период досрочного голосования - с 29 августа по 16 сентября

ТАСС, 4 августа. Дополнительные избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы и Думы Чукотского АО откроются на судах, которые в сентябре будут находиться в море у берегов полуострова. Такая практика при организации голосования будет в округе использована впервые, сообщили ТАСС в избиркоме Чукотки.

"Морские участки для голосования на судах в округе организовывают впервые. Планируется, что в море в это время будут находиться восемь судов, столько же участков будут открыты. Однако работать они будут только во время досрочного голосования в труднодоступных местностях - с 29 августа по 16 сентября", - сказали в окружном избиркоме.

Уточняется, что проголосовать на "морских" избирательных участках смогут только члены экипажа с постоянной регистрацией места жительства в округе. Остальные члены команд будут выбирать только депутатов в Госдуму.

По данным избиркома Чукотки, в сентябре досрочно будут голосовать около 3 тыс. избирателей. Голосование на участках пройдет 17-19 сентября.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЧукотский автономный округ
Единый день голосования
Владислава Ховалыга и Андрея Сата зарегистрировали кандидатами на пост главы Тувы
Всего свои кандидатуры на пост главы региона выдвинули семь человек. Выборы состоятся 19 сентября
Читать полностью