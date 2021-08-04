На Чукотке в сентябре впервые организуют голосование на морских судах

ТАСС, 4 августа. Дополнительные избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы и Думы Чукотского АО откроются на судах, которые в сентябре будут находиться в море у берегов полуострова. Такая практика при организации голосования будет в округе использована впервые, сообщили ТАСС в избиркоме Чукотки.

"Морские участки для голосования на судах в округе организовывают впервые. Планируется, что в море в это время будут находиться восемь судов, столько же участков будут открыты. Однако работать они будут только во время досрочного голосования в труднодоступных местностях - с 29 августа по 16 сентября", - сказали в окружном избиркоме.

Уточняется, что проголосовать на "морских" избирательных участках смогут только члены экипажа с постоянной регистрацией места жительства в округе. Остальные члены команд будут выбирать только депутатов в Госдуму.

По данным избиркома Чукотки, в сентябре досрочно будут голосовать около 3 тыс. избирателей. Голосование на участках пройдет 17-19 сентября.