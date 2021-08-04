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Единый день голосования

На выборы в Госдуму от Сахалинской области зарегистрировали восемь кандидатов

Среди них Александр Анистратов, Роман Веденеев, Антон Гуркин, Александр Коньков, Олег Корецкий, Дмитрий Флеер, Алексей Корниенко и Георгий Карлов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Сахалинской области в среду завершила процесс регистрации участников выборов в Государственную думу РФ от региона. Удостоверения получили восемь кандидатов, сообщили ТАСС в избиркоме.

"Сегодня зарегистрированы четыре кандидата в Госдуму", - сказали в избиркоме. Ранее удостоверения получили еще четверо сахалинцев. Процесс регистрации участников завершен.

За победу в выборах от Сахалинской области будут бороться Александр Анистратов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Роман Веденеев ("Новые люди"), Антон Гуркин ("Яблоко"), Александр Коньков ("Родина"), Олег Корецкий ("Коммунисты России"), Дмитрий Флеер (ЛДПР), Алексей Корниенко (КПРФ) и действующий депутат Госдумы РФ от региона Георгий Карлов ("Единая Россия").

Процесс приема документов в избиркоме региона длился до 23 июля, затем до 4 августа шла регистрация участников. Сами выборы пройдут в Сахалинской области 17, 18 и 19 сентября.

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РоссияЕдиный день голосованияСахалинская область
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