Климов: Запад хочет использовать русскоязычных граждан для дискредитации выборов в России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Западные оппоненты России планируют организовать с помощью русскоговорящих граждан демарши около российских дипломатических учреждений за рубежом, чтобы дискредитировать предстоящие в сентябре выборы и избирательную кампанию в целом. Об этом ТАСС заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Предполагается [в ходе избирательной кампании] очень активно использовать русскоязычных лиц за рубежом. Не граждан России, замечу, а тех, кто говорит по-русски - это могут быть выходцы из самых разных стран. И предполагается с их помощью организовать разного рода демарши около наших дипломатических учреждений, прежде всего, в Европе и, возможно, в США", - сказал сенатор.

По его словам, цель западных оппонентов заключается в том, чтобы "имитировать возмущение ходом избирательной кампании и ее результатами".

По словам главы комиссии СФ по невмешательству, эта избирательная кампания, как и предыдущая, "также характеризуется масштабными и достаточно агрессивными попытками дискредитации российских выборов со стороны целого ряда западных и прозападных организаций".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.