Около 8% подписей за кандидатов в депутаты в Мосгордумы собрали онлайн

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Порядка 8% от общего количества собранных подписей кандидатами в депутаты Мосгордумы были собраны онлайн. Об этом сообщил в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Общее количество подписей, собранных кандидатами: 71 577. Общее количество электронных подписей, собранных кандидатами, - 6 371 - 8%", - сказал Шапошников в рамках встречи представителей Общественного штаба по наблюдению за выборами и разработчиков системы электронного голосования с кандидатами в депутаты Московской городской думы по двум одномандатным избирательным округам.

Возможность собирать подписи онлайн впервые предоставлена кандидатам на предстоящих дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам - № 37 и 19, которые состоятся одновременно с выборами депутатов Государственной думы 17-19 сентября. Довыборы в Мосгордуму пройдут из-за смерти депутата Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева.

Шапошников уточнил, что в 19-м округе (район Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское) документы подавали 14 кандидатов, из них 6 - самовыдвиженцы, 8 - от партий (4 парламентские и 4 не представленные в парламенте). Так, в этом округе подписи собирали 10 кандидатов. В результате были зарегистрированы Мосгоризбиркомом 13 кандидатов, из них 5 самовыдвиженцев, 8 - от партий. В 37-м округе (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) документы подавали 17 кандидатов, из них 10 самовыдвиженцев, 7 - от партий (3 парламентские и 4 не представленные в парламенте). Таким образом, подписи собирали 14 кандидатов, но были зарегистрированы Мосгоризбиркомом 9 кандидатов, из них 2 самовыдвиженца, 7 - от партий.

19 мая депутаты Мосгордумы на пленарном заседании приняли закон, предусматривающий возможность проведения дистанционного электронного голосования и онлайн-сбора подписей избирателей на выборах в Москве в 2021 году. Согласно документу, количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), составляет 50% от установленного городской комиссией количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата.

Ранее Шапошников пояснял ТАСС, что с точки зрения предоставляемых гражданином личных данных сбор подписей в электронном виде идентичен сбору подписей на бумаге. Решение, каким именно способом собирать половину от необходимого количества подписей - традиционным или электронным - остается за кандидатом.