В ЦИК заявили, что не предпринимали дискриминационных мер в отношении БДИПЧ ОБСЕ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Член Центризбиркома России Павел Андреев заявил, что комиссия не предпринимала никаких дискриминационных мер в отношении миссии наблюдения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая ранее приняла решение отказаться от направления наблюдателей на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

"ЦИК России в своих контактах с БДИПЧ ОБСЕ последовательно выступал за открытость и транспарентность, как и со всеми международными наблюдателями в принципе", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия-24" в четверг. "Никаких дискриминационных и внезапных мер в отношении миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ Центризбирком не предпринимал. Подходы, равные для всех. Для нас главное - безопасность наших граждан", - отметил он.

По его словам, "во время встречи с господином [Маттео] Мекаччи в Москве и впоследствии, когда приезжала миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ, ЦИК обращал внимание коллег на крайне нестабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию". "Мы не раз отмечали, что при планировании миссии целесообразно учитывать риски, которые с этим связаны", - отметил Андреев. Он добавил, что после публикации доклада миссии по оценке потребностей ЦИК снова обратил внимание на возможное сокращение числа наблюдателей в связи с требованием обеспечения санитарной безопасности.

Решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что она не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу "из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", было опубликовано в среду на сайте этой международной структуры. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила глубокое сожаление в связи с решением БДИПЧ и подчеркнула заинтересованность РФ в международном наблюдении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.