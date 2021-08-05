Памфилова: видеонаблюдение направлено на профессиональное выявление нарушений на выборах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ЦИК РФ создает систему, направленную на профессиональное наблюдение за выборами и выявление возможных нарушений на них. Об этом заявила в четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании, посвященном организации видеонаблюдения и трансляции с избирательных участков на сентябрьских выборах.

Она обратила внимание на звучащую в адрес ЦИК критику из-за того, что комиссия якобы закрыла возможность следить за видеотрансляцией с участков для избирателей. "Ничего подобного, мы просто уходим от праздного любопытства, созерцания ради созерцания", - подчеркнула Памфилова.

Она сослалась на опыт прошлых лет, когда трансляция была в открытом доступе. "Много ли было конкретных замечаний от праздного созерцания? Единицы. Основные замечания были от кандидатов, от экспертов, которые профессионально занимаются [наблюдением]. Вот у них проблем не будет", - пояснила Памфилова.

Глава ЦИК также заверила, что и у "рядового избирателя" не будет проблем с видеонаблюдением, но ему для этого "придется сделать несколько шагов", став общественным наблюдателем. Для этого, пояснила она, надо "пройти элементарный ликбез, чтобы понимать, что ты наблюдаешь". "Любой избиратель имеет такую возможность, двери не закрыты ни для кого", - подтвердила председатель комиссии.

Она также сообщила, что у каждого, кто будет смотреть трансляцию с участков, будет право перемотки, записи будут храниться более года.

"Мы ушли от того, чтобы в виртуальную пустоту вбрасывать миллиарды денег" на открытую трансляцию, пояснила Памфилова. Задача ЦИК - "с минимальными расходами сделать систему, которая профессионально заточена на целевое, адресное, с конкретным выходом, конкретным результатом [наблюдение], чтобы мы могли вовремя выявлять те или иные злоупотребления, профилактировать их или, если обнаружили, чтобы для фальсификаторов были последствия", указала она.

Выборы и видеонаблюдение

ЦИК России на заседании 14 июля утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы. Видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Зампред Центризбиркома Николай Булаев ранее сообщал, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса - "кандидатов, одномандатников и участвующих партий", а также в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. В свою очередь Памфилова поясняла, что у каждой партии будет код доступа (на федеральном уровне и в каждом регионе).

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.