Толстой назвал большой ошибкой оставаться на Украине тем, кто хочет в Европу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал граждан Украины, желающих жить в Европе, уезжать с территории страны и "искать себе место в ЕС", потому что будущее Украины без России невозможно. Об этом он заявил в своем телеграм-канале в четверг, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими

"Мне кажется, что те, кто живет на Украине, боготворит Европу и хочет, чтобы эта страна вошла в ЕС и в НАТО, должны точно понять: с Украиной этого никогда не произойдет. И большая ошибка им оставаться жить на Украине, если они так хотят в Европу", - отметил Толстой.

По его словам, Украина в нынешнем, "оккупированном, в отрезанном от России" виде не имеет никаких перспектив.

"Если человек любит Европу, считает, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это оккупированная часть Австро-Венгрии, или хочет просто пополнить миллионную армию украинских "европейцев", работающих прислугой и сиделками на Западе, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в ЕС. Это правильно. Потому что без России на этой территории цивилизации не будет", - считает вице-спикер Госдумы.

Толстой также призвал тех, кто считает, что "Украина - это часть русской цивилизации, а Киев - мать городов русских", держаться. "Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае", - добавил Толстой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, поскольку "это никогда не будет русской территорией". С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу "Дом", фрагмент которого опубликован в четверг на сайте телеканала. Зеленский также обратился к украинцам в Донбассе и выразил уверенность, что регион вернется в состав Украины.