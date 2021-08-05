Захарова прокомментировала слова Зеленского о считающих себя русскими жителях Донбасса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, кидает в людей камень раздора. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале , комментируя призыв Зеленского к гражданам в Донбассе, считающим себя русскими, уезжать в Россию.

"Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну", - указала дипломат.

Захарова полагает, что Зеленскому стоит также предложить уехать тем, "кто рвется в ЕС и НАТО". "Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО", - написала она.

По ее словам, киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. "Киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, Зеленский ведет дело к реальной сдаче суверенитета Украины, считает Захарова. "Про деоккупацию. Повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, на деле Зеленский ведет дело к реальной сдаче суверенитета Украины. Членство в ЕС и НАТО означает ровно это", - отметила дипломат.