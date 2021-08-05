В СФ заявили, что заочный арест Украиной самолетов не повлияет на турпоток в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Наложение ареста на 13 пассажирских воздушных судов российской авиакомпании за полеты в Крым не повлияет на привлекательность региона и приток туристов, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от региона Ольга Ковитиди.

Ранее в четверг суд на Украине заочно наложил арест на 13 пассажирских самолетов. По мнению суда, перевозчик использовал самолеты для перевозки пассажиров по маршрутам, связанным с закрытым Украиной пунктом пропуска "Симферополь авиа". Уточняется, что речь идет о самолетах Airbus, однако название авиакомпании РФ не сообщается.

"Уникальные климатические условия Крыма обеспечивают, несмотря на санкции, постоянный приток туристов, и новый международный терминал способствует повышению транспортной привлекательности российской республики", - сказала ТАСС в четверг Ковитиди.

Сенатор отметила, что Киев последовательно разрушает не только созданный в советский период промышленный комплекс, но и сферу авиационных перевозок. "Украинские авиакомпании и аэропорты несут огромные убытки из-за политизированных решений, в частности по прекращению авиасообщения с Белоруссией. Неосмотрительные решения, такие как виртуальный арест воздушных судов, посетивших Республику Крым, может и вовсе свести на нет и без того незначительные объемы украинских авиаперевозок", - считает Ковитиди.

Ранее украинская сторона заочно арестовала 211 воздушных судов России за полеты в Крым. Решение о заочном аресте российских самолетов Украина принимала неоднократно. В Киеве поясняли эти меры тем, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом, считая его своей территорией.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.