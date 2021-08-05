Захарова считает, что Британия демонстрирует двойные стандарты в отношении выборов в РФ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Великобритания демонстрирует двойные стандарты в своей оценке выборов в России и США. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в четверг в своем Telegram-канале, комментируя заявление постпреда Великобритании в ОБСЕ Нейла Буша о том, что ограничения Москвы в отношении числа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Госдуму помешают достоверно оценить предстоящие выборы.

"Где был Нейл Буш и весь британский Форин оффис, когда формировалась команда БДИПЧ на американские президентские выборы 2020? - отметила дипломат. - Знает ли Нейл Буш, сколько в итоге наблюдателей ОБСЕ прибыло в США (ряд штатов при этом их к себе не допустил)? Подскажу - 30! Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?"

Решение ОБСЕ о том, что она не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами, было опубликовано в среду на сайте этой международной структуры. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

Постпред Великобритании в ОБСЕ Нейл Буш заявил в четверг, что ограничения Москвы по числу наблюдателей за выборами в Госдуму из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ помешает достоверно оценить проведение выборов. "Великобритания разделяет разочарование, выраженное БДИПЧ и Парламентской ассамблеей ОБСЕ в том, что введенные Россией ограничения помешают ОБСЕ предоставить российским избирателям транспарентную и заслуживающую доверия оценку предстоящих выборов в Госдуму", - говорится в заявлении британского Постпреда в ОБСЕ Нейла Буша, распространенном Форин оффисом. По словам Буша, решение Москвы "строго ограничить число наблюдателей за выборами подорвет эффективность и достоверность наблюдения за выборами БДИПЧ".