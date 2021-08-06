Путин 6 августа совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Республику Башкортостан и Челябинскую область.

Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, в Челябинской области глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также президент встретится с главой региона Алексеем Текслером.

В этот же день Путин посетит Абзелиловский район Башкирии, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".

Открытие предприятия, как отметили в пресс-службе Кремля, позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

Также Путин 6 августа проведет рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым.

Пожары в Челябинской области

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировалось три очага лесных пожаров. Огонь прошел 14 тыс. га, его смогли потушить 12 июля.

С 23 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в области 9 июля, был отменен.

В четверг Путин на совещании с членами правительства пообещал, что 6 августа проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками.

Глава государства объяснил их масштабы в стране изменениями климата. По его данным, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в России растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении".

Завод в Башкирии

Как сообщала ранее пресс-служба правительства республики, инвестиционный проект по производству сухих строительных смесей "Цемикс" включен в Башкирии в перечень приоритетных. Объем вложений превышает 5,5 млрд рублей.

В мае текущего года завод в тестовом режиме начал производство строительных материалов - выпущена пробная партия цемента в 240 тонн, произведено более 5 тыс. тонн клинкера для производства белого цемента.

К настоящему времени на заводе уже трудоустроено около 150 человек, в основном из числа местных жителей. В перспективе планируется создать до 400 рабочих мест.

На предприятии ежегодно планируется производить до 240 тыс. тонн белого цемента и 100 тыс. тонн микрокальцита, а также до 300 тыс. тонн сухих строительных смесей.

Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", объединяет около 70 заводов более чем в 20 странах, в первую очередь в Восточной и Западной Европе, России, Юго-Восточной Азии. Специализируется на выпуске керамической плитки, сухих строительных смесей, каолина и других минеральных материалов.