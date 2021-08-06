Россия стала сопредседателем механизма форума АСЕАН по информационной безопасности

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в формате видеоконференции принял в пятницу участие в 28-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ), где Россия была избрана сопредседателем механизма межсессионных встреч АРФ по обеспечению безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 2022-2024 годы с одобрением ряда российских инициатив в этой области.

Как указали в министерстве, на заседании рассматривались вопросы "практического взаимодействия по обеспечению безопасности и развитию мер доверия в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"В выступлении российской делегации акцент был сделан на продвижении общерегионального сотрудничества в сфере противодействия новым вызовам и угрозам в регионе, в том числе по проблематике использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Россия избрана сопредседателем (совместно с Индонезией, Австралией и Республикой Корея) механизма межсессионных встреч АРФ по обеспечению безопасности ИКТ на 2022-2024 гг. Одобрен ряд российских инициатив в данной области", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, стороны также приняли по итогу встречи "министерское заявление о продвижении повестки дня "Молодежь, мир и безопасность" в АРФ". "Состоялся обмен мнениями по ключевым международным и региональным проблемам", - добавили в дипведомстве.