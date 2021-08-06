Москва серьезно обеспокоена растущей напряженностью в Восточном Иерусалиме

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россия с серьезной обеспокоенностью наблюдает за растущей напряженностью в Восточном Иерусалиме и на других оккупированных палестинских территориях, где на протяжении длительного времени продолжаются столкновения палестинцев и израильтян на фоне "поселенческой активности" властей Израиля. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В Москве с серьезной обеспокоенностью наблюдают за растущей напряженностью в Восточном Иерусалиме и на других оккупированных палестинских территориях. В частности, под городом Наблусом уже два месяца продолжаются палестино-израильские столкновения в силу незаконной поселенческой активности. В результате, по имеющейся информации, 5 палестинских манифестантов было убито, более 2 тыс. человек получили ранения", - указали на Смоленской площади.

В дипведомстве напомнили, что, несмотря на предоставленные иорданской стороной документы, подтверждающие права палестинцев на проживание в этом районе, и принятое 2 августа решение Верховного суда Израиля отложить слушания по данному делу на неопределенный срок, "вопрос по-прежнему остается нерешенным" и "может привести к очередной опасной эскалации обстановки". "Сохраняется угроза принудительного выселения нескольких арабских семей из восточноиерусалимского квартала Шейх Джаррах", - отметили в министерстве.

Российская сторона исходит из того, что "экспроприация земли и собственности, а также поселенческая деятельность Израиля на оккупированных территориях являются нарушением норм международного права", подчеркнули в МИД РФ. "Подобные действия в значительной степени затрудняют усилия мирового сообщества по скорейшему возобновлению прямых палестино-израильских переговоров с целью комплексного урегулирования вопросов окончательного статуса на базе соответствующих решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и принципа "двух государств", - резюмировали в ведомстве.

Напряженность в Шейх-Джаррахе и в районе Храмовой горы в Восточном Иерусалиме возникла в апреле из-за планов властей Израиля передать дома восьми арабских семей, расположенные в 500 метрах от мечети Аль-Акса, еврейским поселенцам, которым якобы принадлежало это жилье до 1948 года. На 10 мая было запланировано заседание Верховного суда Израиля, который, как ожидалось, должен был подтвердить решение суда нижестоящей инстанции, однако оно не состоялось и было отложено из-за эскалации конфликта между еврейским государством и палестинскими группировками из сектора Газа. В результате боевых действий радикалы выпустили по территории Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в прибрежном анклаве. В ночь на 21 мая по итогам активной челночной дипломатии египетских посредников между сторонами вступил в силу режим прекращения огня.