Более 1,1 тыс. кандидатов выдвинулись на выборы Заксобрания Алтайского края

БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Завершен срок предоставления документов на выборы в Законодательное собрание Алтайского края. Всего выдвинуты более 1,1 тыс. кандидатов, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

"Завершен срок предоставления подписных листов и документов для регистрации списков кандидатов. Выдвинуто 1 113 кандидатов. 920 кандидатов - по общекраевому округу, 193 - по одномандатным округам. Из них зарегистрированы 469 кандидатов. Девять партий представили краевые списки и девять - по одномандатным избирательным округам", - сообщили в избиркоме.

Алтайское краевое Заксобрание состоит из 68 депутатов, избираемых на пять лет, - 34 из них избираются по одномандатным избирательным округам, и 34 - по партийным спискам. Предыдущий состав был избран в 2016 году. В настоящий момент фракция "Единой России" имеет 43 депутата, ЛДПР - девять, КПРФ - восемь, "Справедливая Россия" - шесть. Два депутатских мандата вакантны.

На сессии регионального парламента, прошедшей в Алтайском крае 18 июня, алтайские депутаты дали начало кампании по избранию нового созыва Алтайского краевого Законодательно собрания. Парламентарии назначили дату выборов на 19 сентября 2021 года.