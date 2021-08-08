Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках СБ ООН

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 августа, по видеосвязи примет участие в конференции в рамках Совета Безопасности (СБ) ООН по укреплению морской безопасности, которая проводится по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"В. В. Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества", - говорится в сообщении.